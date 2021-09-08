МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Экономика России чувствует себя уверенно, помимо этого, Минэкономразвития видит, что потенциал восстановления еще не исчерпан, есть резерв роста в отраслях, которые еще не достигли допандемического уровня, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.

В среду в ходе пленарной сессии Московского финансового форума глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что глобальный кризис в связи с COVID ещё не завершился, хотя некоторые страны уже выходят на докризисный уровень ВВП.

"Экономика страны чувствует себя уверенно. По итогам второго квартала ВВП России полностью восстановился: в среднем за второй квартал 2021 года – плюс 0,3% к допандемическому уровню, в июле – плюс 0,4%", — сказал Решетников.

Он также указал на то, улучшение ситуации на рынке труда также говорит о том, что экономика оправилась от ковидных ограничений.

"В отраслевом разрезе мы наблюдаем устойчивую позитивную динамику — выпуск ключевых производств, за исключением добычи полезных ископаемых, превышает допандемические уровни. Компании стали снова, и даже более активно, чем до ковида, вкладывать в своё развитие, расширяют мощности. Восстанавливаются инвестиции в отраслях, которые в 2020 году существенно пострадали от последствий коронавируса, – гостиницы, общественное питание, торговля", — добавил министр. Глава Минфина назвал признаки восстановления российской экономики

Наряду с крупными государственными вложениями он обратил внимание и на восстановление внебюджетных инвестиций.

"То, что бизнес вкладывает деньги в свое развитие, расширяет мощности — красноречиво говорит о том, что экономика "выздоровела". По нашей оценке, потенциал восстановления экономики еще не исчерпан – есть резерв роста в таких отраслях, которые еще не достигли допандемического уровня (добыча полезных ископаемых, пассажироперевозки, сфера потребительских услуг)", — подчеркнул глава Минэкономразвития.

По его словам, дополнительную поддержку росту экономике в целом и потребительскому спросу — в частности – окажут августовская выплата на школьников и сентябрьская выплата пенсионерам и военнослужащим.

"В результате анализа более позитивных, чем мы ранее оценивали, трендов, повышена оценка (роста — ред.) ВВП на текущий год до 4,2% (в июне ожидали 3,8%, в апреле 2,9%)", — напомнил он.

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