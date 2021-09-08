МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Продовольственная дефляция в России в августе в месячном выражении составила 0,51% против 0,5% в июле текущего года, в годовом выражении рост цен на продовольствие ускорился до 7,7% с 7,43% месяцем ранее, говорится в сообщении Росстата.

Продовольственные товары в прошлом месяце по сравнению с декабрем 2020 года подорожали на 4,45%.

Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие в августе выросли на 0,56% к июлю (по сравнению с августом прошлого года — на 7,92%, к декабрю 2020 года — на 5,23%). Цены на плодоовощную продукцию уменьшились на 8,39% к июлю, по сравнению с августом 2020 года рост составил 6,05%, а по сравнению с декабрем цены снизились на 1,25%.

Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,8% (в годовом выражении — на 7,97%, к декабрю — на 5,61%). Цены на алкогольные напитки в августе повысились на 0,08% по сравнению с июлем, к августу 2020 года они увеличились на 2,23%, а по сравнению с декабрем прошлого года — на 1,92%.