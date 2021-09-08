МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Росстат зафиксировал замедление темпов удорожания стройматериалов в России — в августе цены выросли на 0,41%, в то время как в июле прирост составлял 5%, а в июне — 6,75%.

В материалах Росстата также указывается, что с начала года строительные материалы выросли в цене на 26,3%, относительно августа прошлого года – на 30%.

"В августе стекло оконное листовое подорожало на 4,7%, доски обрезные, кирпич красный – на 3,4%, рубероид – на 3,3%, еврошифер – на 2,6%, цемент тарированный – на 2,1%", — сообщило ведомство.

Однако некоторые категории стройматериалов подешевели. Цены на металлочерепицу и плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные снизились соответственно на 3,1% и 3%, говорится в материалах.