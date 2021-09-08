МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Стоимость услуг связи в России в августе уменьшилась на 0,27% по сравнению с июлем, а с начала года — на 0,11%, следует из материалов Росстата.

По сравнению с августом 2020 года услуги связи подешевели на 1,22%.

Кроме того, как указывает статистическое ведомство, абонентская плата за пакет услуг сотовой связи за август в сравнении с июлем снизилась на 0,7%.

Электротовары и другие бытовые приборы в России за месяц подорожали на 0,79%, с начала года — на 1,8%, а в годовом выражении — на 4,2%. Телерадиотовары в августе выросли в цене на 2,21%, с начала года — на 7,49%, по сравнению с августом 2020 года рост составил 7,21%.

В частности, как отмечает Росстат, мониторы для настольного компьютера подорожали за месяц на 2,9%, телевизоры — на 2,3%, холодильники, электрочайники, электропылесосы выросли в цене на 1-1,7%.