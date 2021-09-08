МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Москва прекращает программу заимствования и больше в этом году занимать не будет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью сайту "Комсомольская правда".

"Как я уже сказал, бюджет восстанавливается. Поэтому мы прекратили программу заимствования и больше в этом году занимать не будем", — сказал Собянин.

По его словам, следующий год будет уже сбалансированным.

"Конечно, какой-то дефицит остается. Но, скорее всего, он будет носить технический характер, так что все нормально. Мы рассчитались с прошлыми долгами, доставшимися нам в 2010 году. Тогда это было около 300 миллиардов рублей, а по нынешним деньгам – порядка 600-700 миллиардов. Мы практически полностью выплатили этот долг. Поэтому сейчас город может заимствовать, если понадобится", — отметил мэр.

Ранее Собянин сообщил о том, что бюджет Москвы "неплохо наполняется", в этом году город уже позаимствовал 115 миллиардов рублей, возможно, в текущем году на этом столица остановится и больше не будет выходить на рынок заимствований. В свою очередь заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду сообщил о том, что Москва готовит "зеленые" облигации для физических лиц.

В этом году в связи со сложившейся ситуацией правительство Москвы вышло на рынок заимствований после перерыва с 2013 года, столичные власти определили предельный объем заимствований на текущий год в размере 396 миллиардов рублей. Помимо обычных облигаций власти выпустили "зеленые" облигации, доходы от которых направлены на сокращение отрицательного воздействия на окружающую среду, сохранение природных ресурсов, повышение энергоэффективности.

Собянин также заявмл, что власти находятся в диалоге с бизнесом и стараются совместно вырабатывать новые меры поддержки.