МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Сообщения СМИ о подготовке нового саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена являются фейком, заявил РИА Новости высокопоставленный информированный источник, близкий к дипломатическим кругам.

"Вы что, доверяете украинским информресурсам? Я — нет. Это фейк", — сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг попавшее под санкции на Украине интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что встреча Путина и Байдена может пройти в октябре, ведутся переговоры о ее организации.