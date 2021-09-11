ВАШИНГТОН, 11 сен — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность расследовать применение Китаем субсидий, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. США не планируют менять позицию по "Северному потоку-2"

По данным источников, 10 сентября министр торговли США Джина Раймондо и торговый представитель Кэтрин Тай провели встречу, чтобы обсудить потенциальное расследование.

Отмечается, что Тай обратилась к консультантам с просьбой оценить ущерб от китайских субсидий.

По мнению ряда сотрудников администрации, введенные при экс-президенте Дональде Трампе тарифы со временем перестали быть эффективным средством воздействия на Пекин.

Согласно агентству, на проведение расследования уйдут месяцы, и нет гарантий того, что оно приведет к введению США пошлин.