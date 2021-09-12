СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — ПРАЙМ. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте РФ Александр Молохов, комментируя РИА Новости слова украинского министра о помощи США в вопросе Крыма, заявил, что полуостров является российским навсегда и ни одной стране мира не под силам изменить это. В Xiaomi отреагировали на сообщения о блокировке своих смартфонов в Крыму

Ранее вице-премьер-министр — министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США, а также тесные контакты между президентами двух стран показали, что Вашингтон начнет играть важную роль в помощи Киеву в вопросах Донбасса и Крыма.

"Подобные заявления больше всего напоминают слова Остапа Бендера, произнесенные им на известном собрании "Союза меча и орала" о том, что "заграница нам поможет". Киевским властям пора уже раз и навсегда выучить, что Крым является российским навсегда и ни одной стране мира не под силам изменить это. Так что пусть напрасно не уповают на помощь своих заокеанских хозяев", — сказал Молохов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".