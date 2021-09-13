МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. В российской столице по-прежнему сохраняется дефицит строителей-мигрантов. На сегодняшний день Москве не хватает порядка 200 тысяч иностранных рабочих, пишет газета "Известия" со ссылкой на вице-мэра города Владимира Ефимова. Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ

"Мы надеемся, что в ближайшее время ограничения на их въезд в страну будут смягчаться", — отметил чиновник.

По словам Ефимова, нехватка трудовых мигрантов в городе приводит к тому, что работодатели — в первую очередь застройщики — перекупают сотрудников друг у друга. Из-за чего растет стоимость услуг.

Чиновник добавил, что на протяжении нескольких лет до пандемии коронавируса цены на жилье в Москве почти не росли.

"На фоне пандемии стоимость жилья увеличилась, фактически догнав инфляцию за предыдущие годы", — сказал собеседник издания, отметив, что теперь рост цен не может не остановиться.