МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале отопительного сезона в российской столице.

"В Москве бабье лето, тепло, хорошо, хорошая комфортная погода, но все быстро меняется. С завтрашнего дня уже идет резкое похолодание, поэтому мы приняли решение с сегодняшнего дня запускать тепло во всех объектах соцкультбыта и жилом секторе. Теплогенерация готова, системы внутренние домовые готовы, магистральные сети готовы, система газоснабжения, водоснабжения вся подготовлена к зимнему сезону. Так что будем запускаться, я надеюсь, что в течение пяти дней все объекты будут под теплом", — сказал Собянин в ходе посещения ТЭЦ-20 компании "Мосэнерго" на юго-западе столицы.

Заммэра Москвы Пётр Бирюков подтвердил, что в установленный срок теплоснабжение будет запущено. "Да, Сергей Семёнович, в течение пяти дней нормативный срок мы готовы", — отметил Бирюков.

Как отмечается в материалах мэрии, информацию о начале отопительного сезона можно получить, позвонив на специальную горячую линию +7 (800) 100-23-29.

К отопительному сезону 2021-2022 годов были подготовлены все здания и сооружения Москвы – всего порядка 74 тысяч объектов, в том числе 34,1 тысячи жилых домов, 8,8 тысячи социальных объектов, 30,8 тысячи объектов экономики, а также инфраструктура топливно-энергетического хозяйства: тепловые станции (13 ТЭЦ, 178 тепловых станций и котельных), тепловые сети (17 тысяч километров) и тепловые пункты (22,4 тысячи), газовые сети (7,5 тысячи километров) и газорегуляторное оборудование, электросети (122 тысячи километров), подстанции (21,2 тысячи) и центры питания (163), водопроводные сети (13,2 тысячи километров), канализационные сети (9,3 тысячи километров).

На ТЭЦ сформированы необходимые запасы резервного топлива: 378,6 тысячи тонн мазута, 360,4 тысячи тонн угля, 24,9 тысячи тонн дизельного топлива. Для уборки дворов, дорог и других сезонных работ подготовлено 19 тысяч единиц коммунальной техники.

Утилизацию снега будут обеспечивать 38 мобильных снеготаялок и 56 стационарных снегосплавных пунктов. Их суммарная мощность составит 635 тысяч кубометров снега в сутки. Для ликвидации повреждений на тепловых, электрических и других сетях могут быть задействованы 1 429 аварийных бригад. Подготовлены свыше 1,4 тысячи аварийных источников электроснабжения и три мобильные котельные.

ТЭЦ-20 ПАО "Мосэнерго" была введена в эксплуатацию в 1952 году. Обеспечивает электрической и тепловой энергией районы юго-запада и центра Москвы — Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Обручевский, Донской, Дорогомиловский, Даниловский, Якиманку, Зюзино, Котловку, Коньково, Черёмушки, Замоскворечье — с населением 1,5 миллиона человек.

На ТЭЦ-20 внедрена автоматизированная система экологического мониторинга, которая позволяет контролировать уровень выбросов в режиме реального времени и передавать данные в ГБУ "Мосэкомониторинг".