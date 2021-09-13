КАЗАНЬ, 13 сен — ПРАЙМ. Ростуризм прорабатывает возможность запуска продаж турпакетов с новым этапом кешбэка в ноябре-декабре 2021 года, сообщила журналистам глава ведомства Зарина Догузова. Стало известно, сколько потратили на путевки в рамках "детского кешбэка"

"Мы рассчитываем, что до конца этого года мы запустим продажи низкого этапа зимнего сезона после 15 января. По датам — не раньше ноября-декабря, но это еще не точно. Мы прорабатываем эту возможность", — сказала Догузова.

Она отметила, что в дополнительном финансировании для программы кешбэка пока нет необходимости.

"Мы исходим из того, что выделенных 5 миллиардов рублей на следующий год будет достаточно для стимулирования низкого сезона: зима-начало весны и осень-зима", — добавила глава ведомства.

"В этом году отчасти кешбэк работал, как антикризисная мера. Со следующего года мы выходим на целевую картину того, как должен работать кешбэк и эта работа исключительно в низкий сезон. В высокий сезон кешбэк не целесообразен", — уточнила Догузова.

Условия программы кешбэка: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата — 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.

Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир".