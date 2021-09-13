МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в августе опустился к июлю в 1,8 раза, до 170,635 миллиарда долларов, следует из отчета министерства финансов страны.

Аналитики, опрошенные агентством Daily FX, полагали, что дефицит бюджета страны за прошедший месяц составил 173 миллиарда долларов.

Годом ранее в августе в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 200,012 миллиарда долларов.

В том числе, согласно отчету министерства, государственные расходы в США в августе выросли на 3,8% в годовом выражении и составили 439,013 миллиарда долларов, а доходы выросли на 20%, до 268,378 миллиарда.