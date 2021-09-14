МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин не сможет лично приехать на саммиты ОДКБ и ШОС, поскольку вынужден уйти на самоизоляцию. Путин заявил об уходе на самоизоляцию

Об этом глава государства рассказал в телефонном разговоре с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил журналистам, что Путин принял такое решение, поскольку является контактным по COVID-19 и не хочет подвергать опасности здоровье коллег.

Саммиты ОДКБ и ШОС состоятся в Душанбе завтра и послезавтра.