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https://1prime.ru/state_regulation/20210914/834686284.html
Путин не приедет на саммиты ОДКБ и ШОС из-за самоизоляции
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Президент РФ Владимир Путин не сможет лично приехать на саммиты ОДКБ и ШОС, поскольку вынужден уйти на самоизоляцию. Об этом глава государства рассказал в телефонном разговоре с... ПРАЙМ, 14.09.2021
шос, одкб, covid-19, пандемия, владимир путин, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин не сможет лично приехать на саммиты ОДКБ и ШОС, поскольку вынужден уйти на самоизоляцию.
Об этом глава государства рассказал в телефонном разговоре с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил журналистам, что Путин принял такое решение, поскольку является контактным по COVID-19 и не хочет подвергать опасности здоровье коллег.
Саммиты ОДКБ и ШОС состоятся в Душанбе завтра и послезавтра.