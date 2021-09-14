МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством РФ и руководством партии "Единой России" заявил о необходимости создания целостной системы поддержки семей с детьми, от рождения до окончания школы. Голикова рассказала, когда пенсионеры получат единовременную выплату

Данный вопрос необходимо согласовать с Госдумой нового созыва, добавил глава государства.

"…Нужно будет это согласовать с будущим составом парламента, как обычно в таких случаях бывает, по социальным вопросам там разногласий, как правило, не бывает", — добавил Путин.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова предложила расширить возраст для выдачи пособий, которые сейчас выплачиваются на детей от 3 до 7 лет. По ее словам, подобные меры поддержки нужно расширять и наращивать.