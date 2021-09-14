МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Сергей Собянин увеличил в два раза размер материальной помощи ветеранам-москвичам к 80-й годовщине битвы под Москвой, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

"По сравнению с 2019 годом размер выплаты будет увеличен в 2 раза и составит 40 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Ожидается, что получателями выплаты станут 4 тысячи ветеранов.