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Собянин удвоил материальную помощь ветеранам
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Сергей Собянин увеличил в два раза размер материальной помощи ветеранам-москвичам к 80-й годовщине битвы под Москвой, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы. "По... ПРАЙМ, 14.09.2021
выплаты, москва, сергей собянин, новости, экономика, общество
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Сергей Собянин увеличил в два раза размер материальной помощи ветеранам-москвичам к 80-й годовщине битвы под Москвой, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
"По сравнению с 2019 годом размер выплаты будет увеличен в 2 раза и составит 40 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Ожидается, что получателями выплаты станут 4 тысячи ветеранов.