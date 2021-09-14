МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ неплохо показало себя в период пандемии коронавируса, в частности в её острой фазе, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин призвал обеспечить стабильность бюджета

Кабмин работал достаточно энергично и быстро, хотя многие вещи можно было делать лучше, эффективнее и своевременнее, добавил глава государства.

Он отметил, что правительству и депутатам удалось избежать затягивания важных решений.