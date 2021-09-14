2021-09-14T17:56:30+03:00
2021-09-14T17:56:30+03:00
2021-09-14T17:56:30+03:00
2021
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Путин оценил работу правительства в период пандемии
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Правительство РФ неплохо показало себя в период пандемии коронавируса, в частности в её острой фазе, заявил президент РФ Владимир Путин. Кабмин работал достаточно энергично и... ПРАЙМ, 14.09.2021
covid-19, пандемия, правительство рф, владимир путин, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ неплохо показало себя в период пандемии коронавируса, в частности в её острой фазе, заявил президент РФ Владимир Путин.
Кабмин работал достаточно энергично и быстро, хотя многие вещи можно было делать лучше, эффективнее и своевременнее, добавил глава государства.
Он отметил, что правительству и депутатам удалось избежать затягивания важных решений.