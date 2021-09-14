МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление компании Booking.com B.V. (Нидерланды), требующей признать незаконным штраф в 1,3 миллиарда рублей, наложенный на нее Федеральной антимонопольной службой России за злоупотребление доминирующим положением на рынке гостиничных агрегаторов.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, заявление Booking.com об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности поступило в суд 13 сентября, к рассмотрению оно пока не принято.