МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ / Dow Jones. Доходы американцев упали в прошлом году, так как экономика страны столкнулась с последствиями пандемии Covid-19. Об этом во вторник сообщило Бюро статистики США.

Новые данные ежегодного отчета, посвященного оценке финансового благополучия страны, дают представление о том, как домохозяйства пережили первый год пандемии. Этот отчет опубликован на фоне дебатов в Вашингтоне о том, сколько еще можно тратить на стимулирование экономики в период самого жесткого за столетие кризиса здравоохранения.

Средний доход в 2020 году составил 67 500 долларов, что на 2,9% ниже, чем в предыдущем году.

В 2019 году, то есть в год до пандемии, средний доход домохозяйств с учетом коррекции на инфляцию достиг рекордного в то время уровня с 1967 года, когда Бюро статистики начало использовать текущую методологию.

Уровень бедности в 2020 году составлял 11,4%, что на 1 процентный пункт больше, чем в 2019 году. Это также первый рост после падения в течение пяти лет подряд. Этот уровень соответствует 37,2 млн человек, что на 3,3 млн больше, чем в 2019 году.

Пороговый для бедности уровень варьируется в зависимости от размера и состава домохозяйства. Для типичного домохозяйства из четырех человек в 2020 году этот уровень составлял 26 200 долларов.

Бюро также сообщило, что доля американцев, которые не имеют медицинской страховки, в 2020 году составила 8,6%, то есть, почти не изменилась по сравнению с 2018 годом. Согласно исследованию, не имели страховки около 28 млн американцев.

— Авторы John McCormick, mccormick.john@wsj.com; Paul Overberg, Paul.Overberg@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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