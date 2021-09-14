МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ / Dow Jones. Когда речь заходит о политике процентных ставок ФРС, ситуация с инфляцией весной следующего года имеет намного большее значение, чем текущая динамика инфляции. Доходы американцев упали в 2020 году

В настоящее время инфляция довольно высока. Министерство труда во вторник сообщило, что индекс потребительских цен в августе вырос на 0,3% по сравнению с июлем и на 5,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает зачастую волатильные цены на продукты питания и энергоносители, показал годовой рост на 4%.

Отдельный индикатор инфляции, предпочитаемый ФРС, показывает тенденцию к менее сильному росту, но вышедший во вторник отчет показал, что его рост также превышает целевой уровень 2%, установленный центробанком для инфляции.

Августовские данные по инфляции все же не имеют большого значения для краткосрочных планов ФРС. Центробанк, очевидно, наметил курс на начало сворачивания ежемесячных покупок облигаций на ноябрьском заседании, намереваясь завершить их примерно в середине следующего года. Показатели инфляции до ноября вряд ли сильно упадут или вырастут, и единственное, что действительно может заставить ФРС отложить сворачивание стимулирования – это плохой отчет по рынку труда.

Руководители ФРС хотят начать сворачивание, потому что не хотят все еще покупать активы, когда придет время повышать ставки. Поэтому чем раньше они завершат покупки, тем быстрее появляется возможность ужесточения политики.

Начнут ли они повышать ставки, когда завершат стимулирование, судя по всему, преимущественно зависит от того, что будет происходить с инфляцией на тот момент. И здесь появляется вопрос о том, является ли рост цен временным явлением и в какой мере.

Опубликованный во вторник отчет показал, что некоторые факторы, связанные с пандемией, которые толкали цены вверх, начинают ослабевать. Цены на подержанные автомобили в августе упали на 1,4% и могут продолжить снижение. Цены на аренду автомобилей упали на 8,5% по сравнению с июлем.

Цены на другие категории товаров могут ослабнуть к весне следующего года, когда обсуждения относительно сроков повышения ставок ФРС станут более волнующими. К тому времени мировой дефицит микросхем, который привел к сокращению производства автомобилей и прочего, должен ослабнуть. Проблема узких мест в логистике также должна разрешиться и перестать толкать цены вверх.

Но даже если ситуация в мире улучшится, несмотря на Covid-19, некоторые трудности, связанные с пандемией, могут сохраняться. Более того, сохраняющиеся проблемы с заполнением вакансий в компаниях, вероятно, по-прежнему будут обуславливать рост зарплат, и возросшие расходы на оплату труда также могут влиять на цены.

К тому времени, когда сворачивание стимулирования будет завершено, есть риск того, что ФРС уже может обсуждать не то, стоит ли повысить ставки, а насколько именно их повысить.

— Автор Justin Lahart, justin.lahart@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz.

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