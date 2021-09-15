МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Ставки вывозных пошлин на ферросплавы и железо в порошке будут скорректированы в сторону уменьшения, соответствующее постановление утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства. Белоусов и Силуанов обсудят с металлургами повышение налогов для отрасли

"Принятое решение позволит поддержать производителей металлов, укрепить их экспортный потенциал и сохранить занятость на крупных предприятиях. Для ферромарганца ставка пошлины составит 5%, но не менее 49 долларов США за 1 тонну; для ферросиликохрома – 5%, но не менее 71 доллара за тонну; для феррохрома – 5%, но не менее 57, 109 или 134 долларов за тонну (в зависимости от вида сплава)", — отмечается в сообщении.

Постановление также предусматривает отмену вывозных пошлин на железо в порошке, ферромолибден, феррониобий, ферровольфрам, ферротитан. Решение вступает в силу по истечении 30 дней после официального опубликования документа и распространяется на правоотношения, возникшие с 3 сентября 2021 года.

В июне правительство РФ установило временные пошлины на экспорт чёрных и цветных металлов, состяощие из базовой ставки в 15% и специфического компонента, напоминается в сообщении. Решение было продиктовано ростом мировых цен на металлопродукцию. Её удорожание затрудняло реализацию крупных инфраструктурных проектов, требовало дополнительных расходов на строительство социальных объектов.

"Введение пошлин позволило смягчить влияние внешней конъюнктуры на внутренний рынок. Нынешнее решение о пересмотре некоторых ставок таможенных пошлин принято в ответ на обращения представителей отрасли и связано с частичным изменением ситуации на внешних рынках", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.