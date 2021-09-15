МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Нехватка рабочих-мигрантов остро ощущается в целом ряде отраслей, но пока решений на этот счет у властей нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков рассказал, что сбалансирует цены на газ в Европе

"Вы знаете, что нехватка рабочих кадров, нехватка рабочих-мигрантов весьма остро ощущается в целом ряде отраслей, и это является предметом озабоченности кабинета министров, которые работают над этим", — сказал он.

Несмотря на это, меры против нелегальных мигрантов в РФ должны принматься на постоянной основе, добавил Песков. Абсолютным приоритетом является обеспечение законности в миграционном режиме, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.