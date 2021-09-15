Песков рассказал о самочувствии Путина на самоизоляции
Пресс-секретарь президента РФ Песков: Путин после ухода на самоизоляцию чувствует себя прекрасно
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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Путин после ухода на самоизоляцию по коронавирусу чувствует себя прекрасно, он абсолютно здоров, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава РФ делает все необходимые тесты, у него высокие титры антител к COVID-19, заявил Песков.
Сколько продлится самоизоляция президента РФ — решат медики, добавил он.
Уход на самоизоляцию не влияет на темпы рабочего графика Владимира Путина и не приводит к сужению его общения, подчеркнул пресс-секретарь президента. "По сути это (самоизоляция — ред.) ничего не меняет", — сказал Песков журналистам.
Ранее Путин сообщил кабмину, что ушел на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом в его окружении.