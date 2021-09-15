МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Экономика Германии вернется на уровень ВВП до пандемии "самое позднее" в начале 2022 года, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

"Мы исходим из того, что рост ВВП в 2021 году составит 3,5% и 3,6% в следующем году, и сегодня у нас нет в этом сомнений. ВВП во втором квартале вырос на 1,6%, несмотря на дефициты поставок, несмотря на сложности в некоторых секторах, как строительство, несмотря на рост заболеваемости (весной). Это показывает, что немецкая экономика находится в отличной форме, что пандемия преодолена, что рост начался. Это хорошая новость для тех, кто хочет инвестировать", — заявил Альтмайер на пресс-конференции в среду.

Он добавил, что "нового общего локдауна" в Германии не планируется, в стране созданы "четкие рамочные условия" по функционированию экономики в условиях продолжающейся пандемии.

"Я уже говорил тогда (в апреле), но сегодня с еще большой уверенностью могу сказать, что мы достигнем докризисного уровня самое позднее в начале 2022 года. Это значит, что по итогу (2022 года) мы будем еще сильнее, чем до кризиса", — заявил министр.