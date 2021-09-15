МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Общий объем денежных переводов, отправленных физлицами из России за рубеж, по итогам прошлого квартала в годовом выражении вырос ровно на треть – до 11,6 миллиарда долларов с 8,7 миллиарда, выяснило РИА Новости на основе данных Банка России.

При этом средняя величина одного денежного перевода из России за рубеж за год выросла в три с половиной раза – со 129 до 457 долларов. В страны дальнего зарубежья стали отправлять почти в семь раз больше (по 730 долларов против 110 долларов годом ранее), а для СНГ этот показатель, напротив, несколько сократился – со 228 до 226 долларов.

Переводы из-за рубежа в Россию также продемонстрировали положительную динамику – они выросли более чем на 20%, до 6,3 миллиарда долларов с 5,2 миллиарда. И также заметно выросла средняя сумма одного перевода: если во втором квартале прошлого года в Россию отправляли в среднем по 263 доллара, то в этом – уже по 680 долларов.

Здесь также особенно заметно вырос средний перевод из дальнего зарубежья – с 281 доллара до 912. Из стран СНГ в прошлом году отправляли в среднем по 180 долларов, а в этом тоже заметно больше – по 289 долларов.