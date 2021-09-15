МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ, Мария Князева. Точно оценить степень негативного влияния скачка цен на "голубое топливо" на экономику Евросоюза пока трудно, сказал РИА Новости старший аналитик международного банка Nordea Ян фон Герих (Jan von Gerich).

Цена на газ на фьючерсном рынке Европы 15 сентября впервые в истории превысила 950 долларов за тысячу кубометров, дневной рост достигал 20%. В целом котировки практически непрерывно растут с конца апреля, когда газ по сравнению с рекордным уровнем был дешевле в 4 раза. Только с начала сентября цены взлетели в полтора раза.

"Недавний скачок цен был значительным, и его экономические последствия, естественно, будут зависеть от того, окажется ли он краткосрочным или сохранится в течение более длительного времени. Экономика стала менее чувствительной к более высоким ценам на энергоносители в последние десятилетия, но очевидно, что особенно быстрое и заметное повышение цен все же наносит ей ущерб. Понятно, что влияние на экономику будет негативным, но пробовать оценивать его масштабы пока слишком рано", — сказал эксперт.

Экономическое воздействие не будет одинаковым и в разных странах, поскольку не все государства ЕС в равной степени зависят от природного газа, добавил он.

Говорить о возможности значительного замедления темпов роста ВВП союза из-за стоимости газа также пока рано, однако высокая стоимость этого топлива, безусловно, является фактором риска для экономического подъема в регионе.

Что касается конкурентоспособности экономики ЕС на мировом рынке, то она определяется в большей степени немного более долгосрочными факторами, сказал эксперт.

"Однако очевидно, что, если европейцы в конечном итоге будут платить больше за энергию и в среднесрочной перспективе, это нанесет ущерб и их конкурентоспособности", — констатировал он.

Многие страны ЕС активно используют газ для отопления, промышленности и производства электроэнергии. Если высокие цены сохранятся, то это негативно скажется на конкурентоспособности энергоёмкой промышленности Евросоюза.

Если говорить о жителях ЕС, то пока также до конца не ясно, как много им придётся дополнительно платить за энергию из-за скачка цен на газ.

"Правительства нескольких стран уже реагируют и пытаются ограничить рост, например, цен на электроэнергию для потребителей. Многие правительства, похоже, готовы попытаться смягчить удар от повышения цен, по крайней мере, на начальном этапе. Думаю, это дорого обойдётся государственным финансам", — отметил эксперт.