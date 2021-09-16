МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. ВВП Белоруссии в январе-августе текущего года вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в четверг Национальный статистический комитет республики (Белстат).

"Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь-август 2021 года. Объем ВВП в текущих ценах составил 110,9 миллиарда белорусских рублей (44,5 миллиарда долларов по текущему курсу – ред.), или в сопоставимых ценах 103% к уровню января-августа 2020 года", — говорится в сообщении на сайте Белстата.

Там также отмечается, что "индекс-дефлятор ВВП в январе-августе 2021 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 116,3%".

У правительства Белоруссии стоит задача нарастить ВВП на 1,8% по итогам года. По итогам прошлого года ВВП страны снизился на 0,9%.