МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Россельхознадзор на три месяца разрешил поставки кормовых добавок и кормов двум предприятиям Великобритании, сообщается на сайте ведомства.

"Россельхознадзор счел возможным возобновить сертификацию кормовых добавок и кормов двум предприятиям Великобритании. Так, к поставкам в Россию разрешена вся линейка кормов для зоопарковых животных Mazuri Zoo Foods компании Dietex International LTD T/A Mazuri Zoo Foods и кормовой добавки "Хемицелл жидкий" производства Eli Lilly and Company Ltd., Speke Operations…. Поставки с британских предприятий разрешены сроком на 3 месяца вплоть до 25 декабря 2021 года", — говорится в сообщении.

Поясняется, что решение принято на основании заявления компетентного ведомства Великобритании о готовности обеспечить соблюдение российских требований при экспорте кормовой продукции.

При этом ввозимая в Россию кормовая продукция будет подвергаться усиленному лабораторному мониторингу.

Ограничения на экспорт в Россию кормов и кормовых добавок из нескольких иностранных государств были введены Россельхознадзором по причине серьезного снижения уровня государственного контроля за продукцией, отправляемой в Россию, напоминает ведомство.