МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Правительство России выделило 396,5 миллиона рублей на поддержку граждан, чье жилье пострадало в результате паводков летом текущего года на территории Крыма, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабмина.

"Выделить Минстрою России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2021 году бюджетные ассигнования в размере 396525,7 тысяч рублей в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Республики Крым на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены и (или) повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений в июне-июле 2021 года", — говорится в документе.

Кроме того, Минстрою поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием средств и представить доклад об этом в правительство до 1 февраля.

Ранее в четверг правительство на заседании также обсуждало выделение средств на поддержку граждан, чье жилье также пострадало в результате паводка на территории Еврейской автономной области (ЕАО) и в Забайкальском крае.