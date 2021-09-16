МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует достигнуть целевого уровня инфляции в 2% к 2025 году, сообщает газета Financial Times со ссылкой на внутренние документы регулятора.

"Европейский центральный банк рассчитывает достичь своей труднодостижимой инфляционной цели в 2% к 2025 году, согласно неопубликованным внутренним сценариям", — говорится в сообщении газеты.

Как отмечает издание, это также предполагает то, что регулятор поднимет свою депозитную ставку с рекордно низкого уровня в минус 0,5% как минимум на год раньше, чем ожидает большинство экономистов. В 2019 году депозитная ставка ЕЦБ была понижена до минус 0,5% с минус 0,4%.

Целевой показатель инфляции ЕЦБ ранее находился на уровне "чуть ниже 2%", но в июле ЕЦБ скорректировал свою среднесрочную цель, подняв ее до 2%.

Это произошло в то время, как в странах этого валютного блока инфляция стала нарастать — так, по итогам июля потребительские цены там выросли на 2,2% в годовом выражении, а ещё через месяц — до максимальных с 2011 года 3%.

В силу этого ЕЦБ ранее в сентябре пришлось повысить и прогноз инфляции до 2,2% по итогам года с прежних 1,9%.

Последнее заседание ЕЦБ прошло 9 сентября. По его итогам, помимо корректировки инфляционного прогноза, регулятор сохранил сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне, а также параметры покупки активов в рамках специальной программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP).

При этом центробанк также допустил допустил возможность сокращения темпов покупки активов.