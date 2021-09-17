МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2022 год. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. В ПФР дали советы россиянам, выходящим на пенсию

Согласно данным, новогодние каникулы продлятся с 1 по 9 января, майские праздники — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая: выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно, нерабочая суббота 5 марта перенесена на понедельник 7 марта.

Напомним, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее также утвердил 31 декабря 2021 года выходным днем.