МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Россия выделила около трёх триллионов рублей на поддержку населения, что составляет более 4,5% ВВП страны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания глав стран ШОС. Мишустин призвал помочь всем пострадавшим от паводков и пожаров

Эти деньги были направлены на сохранение рабочих мест и доходов россиян, поддержку бизнеса, помощь регионам, а также конкретным людям и семьям, прежде всего с детьми, уточнил глава государства, выступая по видеосвязи.

Кроме того, Путин перечислил основные инструменты для дальнейшего стимулирования экономического роста в РФ: это цифровизация, распространение экологически чистых технологий и прочих инновационных решений во всех сферах жизни, "включая госуправление, транспорт, связь".