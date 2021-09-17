ЛОНДОН, 17 сен — ПРАЙМ. Киберпреступники стали чаще пользоваться мессенджером Telegram для покупки, продажи и обмена украденных данных, он превращается в альтернативу даркнету, сообщает газета Financial Times на основе совместного исследования с группой Cyberint, занимающейся кибербезопасностью. Центробанк считает, что отбил желание разгонять акции через Telegram

Согласно результатам исследования, возросший спрос на использование Telegram среди хакеров объясняется легкостью использования мессенджера и упрощенной модерацией.

"В последнее время мы наблюдаем рост использования Telegram киберпреступниками более чем на 100%", — приводит газета слова аналитика по киберугрозам из компании Cyberint Таля Самры. "Служба шифрования сообщений становится все популярнее среди лиц, несущих угрозу, которые ведут мошенническую деятельность и продают украденные данные… так как это удобнее в использовании, чем даркнет", — добавил он.

Газета пишет, что рост вредоносной активности в Telegram произошел на фоне притока новых пользователей после того, как конкурирующий мессенджер WhatsApp изменил политику конфиденциальности.

Издание отмечает, что использование Telegram хакерами может усилить давление на руководство платформы с требованием усилить модерацию контента, поскольку в будущем компания планирует провести первое открытое размещение акций и рассматривает возможность включения рекламы в свой сервис.

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".