МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Экономическое совещание у Путина запланировано на следующую неделю, подготовка к нему уже идет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков рассказал о самочувствии Путина на самоизоляции

Кроме того, планируется провести Совбез у президента РФ, добавил Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Владимир Путин не планирует участвовать во встрече по энергетике и климату, которую организует президент США Джо Байден. По дипканалам идёт согласование другого участника от России.

В планы президента также пока не входит участие в Генассамблее ООН. Однако исключать ничего нельзя, уточнил Песков.

Напомним, что Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за выявления случаев коронавируса в его окружении.