КИЕВ, 17 сен — ПРАЙМ. Правительство Украины намерено снизить уровень теневой экономики до 25% с нынешних 30%, заявил первый вице-премьер, министр экономики страны Алексей Любченко. На Украине признали то, что они попали в "геополитическую мясорубку"

В четверг состоялось заседание межведомственной рабочей группы по детенизации экономики Украины, где обсуждался план по реализации этой цели.

Трехлетний план мероприятий по уменьшению теневого сектора экономики до 25% будет разработан в ближайшее время, сказано в сообщении правительства.

"Стратегия экономической безопасности Украины на период до 2025 года, которая введена в действие указом президента, четко указывает на настоятельную необходимость решения проблем тенизации экономики. Сегодня, по предварительным расчетам Минэкономики, уровень теневой экономики составляет 30% от официального ВВП. Сейчас мы собрались для выработки предложений по детенизации экономики во всех секторах, должны разработать отдельные точечные меры, выйти на системные решения, вплоть до введения институциональных изменений", — цитирует Любченко пресс-служба правительства в пятницу.