МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. В России начался финальный день голосования, в ходе которого граждане выберут депутатов Госдумы восьмого созыва, девять глав регионов и представителей 39 региональных и местных парламентов. Памфилова объяснила, почему избирательные участки работают после закрытия

Выборы в этом году проходят с 17 по 19 сентября, избирательные участки открыты с 08.00 до 20.00 каждый из этих дней. На это время назначены более 4,4 тысячи избирательных кампаний всех уровней во всех 85 регионах страны, на них заместят более 31 тысячи мандатов.

Россиянам предстоит определить новый состав Госдумы. Нижняя палата парламента избирается сроком на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов – по партспискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

В 46 субъектах Российской Федерации проходят выборы в региональные органы власти: в девяти выбирают высших должностных лиц, в 39 — депутатов законодательных органов. Кроме того, проходят выборы муниципального уровня.

Как сообщала председатель ЦИК Элла Памфилова, в ряде регионов избирателям выдается до девяти бюллетеней по различным уровням выборов.

Этап регистрации кандидатов на выборах всех уровней прошли 23 партии, выдвинувшие почти 74 тысячи кандидатов. По данным ЦИК, лидируют по количеству зарегистрированных кандидатов парламентские партии. Из непарламентских наиболее активно участвуют в выборах Партия пенсионеров и "Коммунисты России". Второй день выборов: серьезных нарушений нет, ЦИК отражает DDoS-атаки

На выборах в Госдуму зарегистрировали федеральные списки кандидатов 14 партий, в бюллетене для голосования они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

По данным ЦИК, явка на думских выборах на 20.00 мск по итогам второго дня голосования составила 31,51%. В этом показателе не учитывается электронное голосование.

В семи регионах граждане получили возможность воспользоваться дистанционным электронным голосованием. В Москве оно проходит на собственной платформе, а в шести других субъектах – на федеральной (Севастополь, Курская, Мурманская, Нижегородская, Ярославская и Ростовская области). Проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг могут также россияне, проживающие в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

Памфилова сообщала, что всего на участие в электронном голосовании подали свыше 2,8 миллиона заявок, в итоговые списки включены более 2,6 миллиона человек, из которых свыше 2 миллионов – жители Москвы. Песков объяснил неправильную дату на часах у Путина во время голосования

К концу второго дня выборов через сервис электронного дистанционного голосования во всех регионах делали свой выбор около 80% заявителей. Зампред ЦИК Николай Булаев заявлял, что прогнозирует итоговую явку на дистанционном электронном голосовании около 90%.

Одними из тех, кто проголосовал онлайн, были президент России Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин.

В целом, по данным ЦИК, голосование на протяжении двух дней выборов проходило штатно и корректно. Как сообщал Булаев РИА Новости, нарушений, которые влияли бы на результат голосования, нет.

По его словам, в случае тех нарушений, которые ЦИК считает грубыми, регионам предложено отменить результаты голосования или по участку или по ящику для голосования. Таких случаев, как он отметил, немного.

В ходе выборов по всей стране недействительными признали 6203 избирательных бюллетеня, заявила Памфилова. По ее словам, бюллетени аннулировали в пяти субъектах – республике Мордовия, Брянской, Кемеровской, Московской и Челябинской областях.

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