МОСКВА/ЗЛАТОУСТ, 19 сен – ПРАЙМ. Новый пистолет-пулемет "КЕДР-PARA", который предназначен для вооружения правоохранительных органов и сил спецназа, разработан "Златоустовским машиностроительным заводом" ("Златмаш", входит в госкорпорацию "Роскосмос"), государственные испытания оружия начнутся в 2022 году, сообщил РИА Новости в День оружейника начальник бюро продаж стрелкового оружия АО "Златмаш" Вадим Асташин. Американский генерал заявил, что у России "невероятно сильная" армия

"АО "Златмаш" в инициативном порядке сконструировал пистолет-пулемет "КЕДР-PARA" ПП-2011.000. Он разработан под патрон калибра 9х19 и должен прийти на смену пистолету-пулемету ПП-91 "Кедр", стоящему в настоящее время на вооружении в силовых структурах", — рассказал он.

Оружие предназначено для ведения ближнего боя в условиях городской среды подразделениями правоохранительных органов и сил специального назначения.

В августе 2021 года "КЕДР-PARA" успешно прошел апробацию под контролем ФКУ НПО "Специальная техника и связь" МВД России. Подразделения, проводившие апробацию, выдали пожелание оснастить пистолет-пулемет планками пикатинни, чтобы появилась возможность установить на него различное навесное оборудование (фонарь, лазерный целеуказатель и т.д.). Эти изменения в конструкцию пистолета-пулемета уже внесены, рассказал Асташин.

"На начало 2022 года запланированы государственные испытания данного оружия, после их окончания будет принято решение о постановке его на вооружение", — сказал собеседник агентства.

Представитель "Златмаша" отметил особенность этого оружия: при сравнительно небольших размерах и весе у него большая огневая мощь. Скорострельность 1000 выстрелов в минуту, начальная скорость полета пули — 430 метров в секунду, дульная энергия — 638 Джоулей, ресурс 10 тысяч выстрелов. Прицельная дальность оружия — до 100 метров. Кучность стрельбы на этой дистанции — 150 миллиметров. "Эти показатели полностью исключают случайное поражение при проведении боевых операций и позволяют поражать живую силу, экипированную бронежилетами", — отметил Асташин.

Это не первая разработка "Златмаша", которое ведет свою "оружейную" историю с 1939 года. Предприятие выпускает нарезное охотничье оружие, боевое, служебное и пневматическое оружие.

Читайте также:

В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет