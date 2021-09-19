МОСКВА, 19 сен – ПРАЙМ. Детали оборонительного соглашения AUKUS, которое заключили США, Великобритания и Австралия, были согласованы без ведома французского президента Эммануэля Макрона на саммите G7 в английском Корнуолле, который проходил в июне, пишет британская газета Sunday Telegraph. Ждет ли мир очередная торговая война

Как отмечает издание, в заключении сделки принимал участие занимавший тогда пост министра иностранных дел королевства Доминик Рааб.

Министр при этом не прислушался к предупреждениям, что такое соглашение может повредить отношениям с Китаем и Францией.

Уточняется также, что документы, касающиеся AUKUS, в британском кабинете министров были помечены грифом "совершенно секретно".

Наиболее значимым в последние дни и повлекшим серьезные последствия в межгосударственных отношениях следствием заключения соглашения AUKUS стал разрыв крупномасштабного контракта на строительство подлодок с французской Naval Group. Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века", предусматривало строительство 12 ударных субмарин класса Barracuda. Из-за этого МИД Франции отозвал в Париж для консультаций послов страны в Соединенных Штатах и Австралии.

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