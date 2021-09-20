МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Комиссия Госдумы предложит Генеральной прокуратуре признать ряд иностранных НПО, которые пытались повлиять на волеизъявление граждан на выборах, нежелательными в стране, заявил журналистам руководитель комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев. Оглашены предварительные итоги выборов в Госдуму по одномандатным округам

По его словам, это можно охарактеризовать как спланированную кампанию по распространению "подсказок" и навязыванию россиянам определенных предпочтений в ходе голосования.

При этом, по его словам, ряд иностранных НПО, всего более 20 организаций, в процессе избирательной кампании открыто призывали Facebook, Twitter и Google не исполнять предписания компетентных органов и игнорировать требования российского законодательства об удалении запрещенного контента.

"Комиссией подготовлено обращение в Генеральную прокуратуру с предложением о признании данных НПО нежелательными на территории России", — добавил Пискарев.

Читайте также:

В Общественной палате рассказали о случаях нарушений на выборах