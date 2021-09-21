МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Россиянам в 2022 году будет выгодно брать отпуска в апреле, июне и декабре, невыгодно — в мае, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Минтруд напомнил работодателям об их обязательствах перед работником

Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2022 год: в частности, новогодние выходные продлятся с 1 по 9 января. Согласно ранее подписанному постановлению, 31 декабря 2021 года также будет выходным.

"Самыми выгодными месяцами для отпусков в 2022 году будут апрель и июнь. Отдыхать дополнительно в январе нет смысла — нас и так ждут оплачиваемые длинные новогодние выходные. Брать отпуск между майскими праздниками финансово невыгодно", — сказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Института права и национальной безопасности РАНХиГС Татьяна Голубева.

По ее словам, отпуск между майскими – тоже не лучшая идея, поскольку при его планировании важно, чтобы и для работодателя, и для работника были соблюдены не только экономические составляющие, но и сохранилась результативность производственного процесса.

По словам завкафедрой трудового права и права соцобеспечения НИУ ВШЭ Марины Буяновой, выгода может рассматриваться исходя из того, какие человек преследует цели. Зимой отпуск можно брать либо непосредственно до начала новогодних каникул, либо сразу после. Таким образом, получится продлить его за счет праздничных дней.

Эксперт советует отказаться от отпуска, если он совпадает с праздничными днями.

"Потому что не все из этих 10 новогодних дней, собственно, праздничные, и только за праздничные дни предоставляется дополнительный день отдыха, который можно присоединить к отпуску и использовать в другое время. Поэтому невыгодно, чтобы отпуск начался с середины праздничных дней, выгоднее взять либо непосредственно перед длинными выходными, либо после", — отметила эксперт.

Она добавила, что ситуация с майскими праздниками аналогична, и брать отпуск, попадающий на эти дни, нецелесообразно.

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