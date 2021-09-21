МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Безработица в России в 2021 году составит 5%, в 2022-2024 годах будет на уровне 4,6%, заявил журналистам представитель Минэкономразвития, комментируя уточненные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2021 год и на 2022-2024 годы.

По оценкам Минэкономразвития, в среднем за 2021 год безработица в России составит 5%, в последующие три года будет находиться на уровне 4,6%.

Президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством задачу к концу 2021 года восстановить занятость до уровня 2019 года.