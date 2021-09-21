Число новостроек в США в августе выросло лучше прогноза
Число новостроек в США в августе выросло до 1,615 миллиона, рост составил 3,9% к июлю
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в августе, выросло на 3,9% по сравнению с пересмотренным показателем июля и составило 1,615 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали увеличения показателя до 1,555 миллиона с первоначального уровня июля в 1,534 миллиона. Показатель июля был пересмотрен до 1,554 миллиона новостроек.