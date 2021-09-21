МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в августе, выросло на 3,9% по сравнению с пересмотренным показателем июля и составило 1,615 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали увеличения показателя до 1,555 миллиона с первоначального уровня июля в 1,534 миллиона. Показатель июля был пересмотрен до 1,554 миллиона новостроек.