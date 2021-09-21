МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Минфин заложил в проект бюджета РФ на 2022-2024 годы доходы около 160 миллиардов рублей в год от повышения налоговой нагрузки на производителей металлов, угля и удобрений, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. МЭР улучшило прогноз по росту промпроизводства на 2021 год

"У нас несколько направлений сейчас, обсуждений изменения налоговой составляющей: это металлургия, сталь, коксующийся уголь, удобрения. Со всех этих направлений мы планируем собрать порядка 160 миллиардов рублей", — сказал Силуанов.

Он уточнил, что такая сумма будет заложена в закон о бюджете на 2022 год. "Порядка этой цифры, плюс-минус, на 2023-2024 годы тоже закладываем", — добавил министр.

Власти РФ в последние недели провели несколько совещаний с металлургами и производителями удобрений по поводу планируемого повышения налогов. Речь идет об увеличении НДПИ и введении коэффициента к налогу на прибыль, стимулирующего инвестиции.

Допдоходы Минфин планирует в основном от повышения НДПИ. "По налогу на прибыль здесь мы не ставим каких-то фискальных ориентиров, это стимулирующая мера", — сказал Силуанов. Целью принимаемых решений, по словам Силуанова, является изъятие части дополнительных доходов компаний, которые они получили благодаря благоприятной конъюнктуре мирового рынка, и стимулирование их инвестировать больше прибыли внутри страны.

При этом он признал, что окончательного решения о формуле налога еще нет.

"У нас были дискуссии относительно того, плавающая ставка или плоская. Последний законопроект – плоская ставка, но дискуссия, которая у нас сейчас, не завершена, при какой цене будет действовать эта ставка. Мы предлагаем медианную цену за последние пять лет, коллеги-предприниматели говорят: давайте сегодняшний уровень цен на металлы. Мы не исключаем того, что на этой неделе мы договоримся о неких параметрах этого налога, последние штрихи сможем ко второму чтению внести", — сказал он.

Помимо этого, Силуанов заявил, что средства, выплаченные "Норильским никелем" в качестве штрафа за разлив дизтоплива в Норильске, направляются на экологические проекты.

"Норникель" — там целая программа, я не помню, какие мероприятия, но мероприятия исключительно в области экологии", — сказал Силуанов, отвечая на соответствующий вопрос.