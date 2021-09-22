МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. В России началось создание нового стрелкового комплекса с использованием нейросетей, который будет способен идентифицировать цели, прицеливаться и стрелять, солдату нужно будет только принять решение о поражении, рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор АО «Концерн "Калашников" Сергей Уржумцев. Предприятие Роскосмоса разработало новое оружие для силовиков

По его словам, уже созданы отдельные элементы. "Мы впервые продемонстрировали их, в том числе министру обороны РФ, в рамках закрытого показа на международном военно-техническом форуме "Армия-2021", который недавно прошел в Кубинке. Это отдельные комплексы из состава системы поражения с элементами искусственного интеллекта, которые уже сейчас позволяют практически полностью обеспечить автоматизацию процессов идентификации, прицеливания и сопровождения целей, а также выполнение выстрела", — рассказал он.

Уржумцев добавил, что компания предложит Минобороны открыть научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу, чтобы довести разработку до уровня серийных образцов.

По его словам, новый комплекс должен обеспечить повышение вероятности и скорости поражения целей. Для этого будет выполнена интеграция различных оптических и электронных устройств в единую с образцами стрелкового вооружения систему. Эта система будет не только помогать стрелку в наведении, прицеливании, расчете поправок и т.д., но и будет заменять стрелка при физическом воздействии на элементы оружия, таком как обработка спускового крючка в момент времени, который соответствует корректному расположению ствола оружия относительно цели.

"Другими словами, современные технологии позволяют обеспечивать производство выстрела в момент времени, при котором поражение цели, расположенной на той или иной дальности при тех или иных метеорологических и прочих условиях, будет гарантировано. Причём от стрелка потребуется только дать разрешение на производство выстрела по данной цели путём нажатия на спусковой крючок", — объяснил генконструктор.

Он также добавил, что ночью или при плохой погоде цели могут быть чисто физиологически недоступны для их обнаружения человеком. Поэтому стрелковые комплексы будущего должны уметь идентифицировать и сопровождать цели в таких условиях, а это уже потребует использования технологий искусственного интеллекта, обучаемых нейросетей.

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