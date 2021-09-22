МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Четверть россиян (26%) считают достойной зарплату, которая по размеру в два раза больше своей, показало исследование Работа.ру, имеющееся у РИА Новости. Россияне назвали самые опасные профессии

Респондентов спрашивали, какая прибавка им нужна, чтобы зарплата была справедливой. Отвечая на этот вопрос, 28% отметили, что их нынешнюю зарплату нужно увеличить на 30-50%, чтобы достичь справедливого уровня. Еще 26% опрошенных сказали, что их текущие доходы вдвое и более ниже справедливого уровня, 23% участников заявили, что их зарплаты надо увеличить на 10-30%.

Еще 16% опрошенных сказали, что их зарплата пока более чем на 50% ниже справедливой. Лишь 3% опрошенных не хватает надбавки до 10%, а 4% участников свою зарплату считают справедливой.

Медики в среднем назвали справедливой зарплату в 84 тысячи рублей, педагоги — в 76 тысяч, IT-специалисты — в 122 тысячи, строители — в 112 тысяч, специалисты транспортной сферы — в 96 тысяч.

Исследование проводилось в сентябре среди более чем шести тысяч экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов страны.

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