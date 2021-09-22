КИЕВ, 22 сен — ПРАЙМ. Следствие рассматривает три версии покушения на первого советника президента Украины Сергея Шефира, заявил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко на брифинге в МВД. СМИ сообщают о покушении на советника президента Украины Шефира

Ранее издание "Страна.UA" со ссылкой на неназванный источник сообщило о покушении на советника президента Украины Сергея Шефира. Информацию подтвердило МВД Украины. В автомобиль, в котором находился Шефир, попало более десяти пуль, шофёр советника получил огнестрельные ранения. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц".

По словам Клименко, Национальная полиция рассматривает три причины покушения:

Давления на высшее руководство государства;

Дестабилизация политической ситуации на Украине;

Участие спецслужб иностранных государств.

Глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что наличие или отсутствие "российского следа" в покушении на первого помощника президента страны Сергея Шефира установит следствие.