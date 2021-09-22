МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Повышенный спрос и дефицит полувагонов на сети железных дорог увеличили арендные ставки в РФ с начала года на 60%, но их динамика не станет причиной возможного дефицита перевозимых товаров, рассказали РИА Новости эксперты рынка.

Как сообщили в "Первой грузовой компании", на сети сейчас наблюдается локальная нехватка полувагонов. Это произошло из-за низкого 2020 года, когда спрос на подвижной состав упал вместе со ставками аренды и в результате этого вырос нерабочий парк. С другой стороны, на фоне оживления рынка и конъюнктурного роста перевозок угля спрос на полувагоны растёт и они уже в дефиците.

"Это повлияло на арендные ставки, которые с начала года выросли на 60% – c 700 рублей в сутки до 1125 рублей в сутки. Но на наших сервисных клиентах, с которыми мы сотрудничаем в рамках долгосрочных контрактов, это не отразилось. Договор позволяет зафиксировать стоимость перевозки на определённый период независимо от ситуации на рынке", — объяснили в ПГК.

СТАВКА ПОД НОМЕНКЛАТУРУ

По словам заместителя гендиректора "Института проблем естественных монополий" (ИПЕМ) Владимира Савчука, в сентябре ставки на полувагоны для перевозки угля выросли с начала года вдвое, для перевозки строительных грузов – более чем в три-четыре раза. "Динамика цен на полувагоны под перевозку угля и строительных материалов принципиально отличается друг от друга. Перевозки угля в основном выполняются по долгосрочным контрактам, а перевозки строительных грузов – на споте. Это приводит к опережающему росту ставок предоставления вагонов, работающих на споте", — рассказал Савчук.

Как отметили в ПГК, до конца года факторы роста ставок аренды полувагонов, вероятно, сохранятся. "В четвёртом квартале поставщикам необходимо закрыть обязательства по доставке продукции до конца года, поэтому спрос на подвижной состав будет высоким. Изменится ли ставка на предоставление полувагонов под инертно-строительные материалы — будет зависеть от финансирования строительной отрасли", — сообщили в компании.

ДИНАМИКА НЕ ПРИВЕДЕТ К ДЕФИЦИТУ

По мнению президента Национального исследовательского центра "Перевозки и инфраструктура" Павла Иванкина, рост ставок на вагоны оказывает определенное давление на уровень транспортной составляющей в цене готовой продукции. Всё зависит от номенклатуры. Так, если на рынках идёт рост стоимости на продукцию, например угля, то рост стоимости транспортной составляющей практически не заметен. Эксперт отмечает, что в то же время для другой номенклатуры, например щебня, это может оказать существенное значение и изменить географию сбыта.

"Но цикличность изменения ставок операторов подвижного состава уже приучила грузовладельцев к таким пикам. Щебень подорожает, уголь — нет. Такие условия не повлияют на возможный дефицит самих товаров. Межвидовая конкуренция с автомобильным транспортом отлично развита и те же стройматериалы могут быть доставлены машинами", — заключил Иванкин.