МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выступила против идеи государственного регулирования тарифов на электроэнергию, которые продолжают расти.

"Я являюсь убежденным сторонником свободы и сторонником свободной рыночной экономики", — заявила в среду Каллас, выступая перед депутатами парламента.

По словам премьера, из европейских стран сегодня дешевле, чем в Эстонии, электроэнергия только в Болгарии и Венгрии.

"От чего это зависит? Это связано с тем, что наши надбавки к ценам на электроэнергию в виде платы за сетевую услугу или сборов за возобновляемую энергию не были такими высокими, как в других европейских странах. Но я признаю, что это небольшое утешение для людей, которые сейчас на собственной шкуре ощущают рост цен на электроэнергию", — отметила Каллас.

Премьер добавила, что биржевая цена на электроэнергию зависит от производства в скандинавских странах и Финляндии, и эта цена сильно колеблется. Рыночные цены на продаваемое в Эстонии электричество формируются на бирже Nord Pool, объединяющей рынки стран Балтии и Северных стран. Рост цен на электроэнергию вызван рядом факторов, включая подорожание ископаемого топлива и квот на выбросы CO2.