МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что встреча Владимира Путина с думскими фракциями запланирована на 25 сентября.

Ранее источник во фракции "Единая Россия" сообщил РИА Новости, что встреча думских фракций с главой государства переносится с пятницы на субботу, 25 сентября, и пройдет в онлайн-формате.