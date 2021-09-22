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Встреча Путина с думскими фракциями планируется на 25 сентября
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что встреча Владимира Путина с думскими фракциями запланирована на 25 сентября. Ранее источник во фракции "Единая Россия"... ПРАЙМ, 22.09.2021
дмитрий песков, госдума, владимир путин, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что встреча Владимира Путина с думскими фракциями запланирована на 25 сентября.
Ранее источник во фракции "Единая Россия" сообщил РИА Новости, что встреча думских фракций с главой государства переносится с пятницы на субботу, 25 сентября, и пройдет в онлайн-формате.