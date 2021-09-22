МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Производство золота в России в январе-июле 2021 года снизилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 173,99 тонны, говорится в сообщении Минфина РФ со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные предприятия.

В том числе производство добычного золота в России в отчетном периоде снизилось на 2,8% и составило 145,88 тонны, попутного – выросло почти на 8%, до 9,01 тонны, вторичного – увеличилось на 16,4%, до 19,1 тонны.

Производство серебра в России в январе-июле выросло на 1,9% — до 524,28 тонны, в том числе добычного — снизилось на 5,2%, до 233,79 тонны, попутного — сократилось на 14,6%, до 164,47 тонны, вторичного — выросло в 1,7 раза, до 126,02 тонны.

Минфин впервые опубликовал статистику добычи драгметаллов в РФ по итогам 2014 года. Ведомство не дает данных по золотосодержащим концентратам, которые для переработки отправляются на экспорт и не возвращаются на аффинажные заводы РФ.

По информации Минфина, в России в 2018 году было произведено 314,4 тонны (+2,45%) золота и 1119,95 тонны (+7,24%) серебра; в 2019 — 343,54 тонны (+9,3%) золота и 996,2 тонны (-11,05%) серебра; в 2020 — 340,17 тонны (-1%) золота и 965,73 тонны (-3,06%) серебра.