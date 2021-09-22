В МИД РФ заявили, что Вашингтон манипулирует визами для оказания давления на другие страны
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Вашингтон злоупотребляет привилегией размещения штаб-квартиры ООН и манипулирует визами для оказания давления на другие страны, заявили в МИД России.
Ведомство прокомментировало отказ США выдать визу председателю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН. Посольство США не стало комментировать данное решение.
"Вашингтон манипулирует визами для оказания давления на другие страны, фактически самовольно определяя, чьим представителям дозволено участвовать в ооновских мероприятиях, а кому доступ туда закрыт", — говорится в сообщении МИД РФ.